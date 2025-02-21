Трамп: переговоры с Зеленским прошли хуже, чем с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским были «не такими уж хорошими».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pool / AP Фото: Pool / AP

По словам господина Трампа, Украина проявляет жесткость лишь на словах, но на деле у Киева нет козырей. «У них нет никаких карт, которыми можно играть»,— заявил американский президент на встрече с губернаторами американских штатов (цитата по ТАСС). Он добавил, что стремится достичь урегулирования украинского конфликта «по соображениям гуманности».

Господин Трамп также назвал Владимира Зеленского «плохим переговорщиком». Он добавил, что присутствие президента Украины на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта необязательно.

Комментируя переговоры делегаций США и России в Эр-Рияде, которые состоялись 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что единственное, о чем Вашингтон и Москва могут договориться без участия Киева,— это двусторонние отношения, не касающиеся завершения боевых действий.

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