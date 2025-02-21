Путин поручил доложить о развитии ж/д сообщения с Крымом через новые регионы

Президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД доложить ему о развитии железнодорожного сообщения, связывающего центральную часть России и Крым по новым территориям. Доклад президент поручил подготовить к 31 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крымского полуострова с центральной частью России через территории новых субъектов Российской Федерации»,— указано в поручении Владимира Путина. В указе президент просит учитывать планы развития портовой инфраструктуры региона. Ответственные за доклад — премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

В марте прошлого года в Росжелдоре пообещали, что железная дорога из Ростова в Крым, которая проходит по новым территориям, полноценно заработает до конца 2024 года. Тогда в ведомстве отчитались, что дорожники проложили 63 км и отремонтировали 140 км ранее разрушенных путей. Позднее Росжелдор сообщил, что на восстановление железнодорожной инфраструктуры в новых регионах будет выделено 11 млрд руб.