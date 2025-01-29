Экзотика российской селекции

«Это традиционно российское блюдо, думаю, что баклажан изобрели в России, у нас он называется фиолетовым огурцом»,— говорил глава Сбербанка Герман Греф еще весной 2016 года. Финансист участвовал в мероприятии, концепцией которого было приготовление блюд высокой кухни из произведенных в России продуктов. Его выбор пал на «хрустящий баклажан с кремом из цветной капусты, шпинатом и грибами шиитаке». Последние, кстати, тогда доставили из Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первый шок от стартовавшего во второй половине 2014 года продовольственного эмбарго уже прошел, необходимые поставки были налажены, и тренд на «все российское» как раз набирал обороты. Хотя в случае с грибами шиитаке чрезмерным он казался уже девять лет назад. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Дмитрий Медведев, например, предостерегал, что импортозамещение «нельзя доводить до абсурда».

Идеи создания в России небанальных продуктов тем не менее никуда не делись. На проходившем недавно форуме малого агробизнеса глава АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрей Платонов пообещал главе Минсельхоза Оксане Лут представить к концу года выращенные в России бананы. Осенью министр уже отмечала позитивный пример Казахстана по их культивации в теплицах.

Интерес к бананам можно считать неслучайным. Именно этот фрукт аналитики «Нильсена» ранее называли наиболее популярным у россиян. А основатель «Магнита» Сергей Галицкий в своих интервью указывал, что колебания стоимости и продаж бананов напрямую влияют на выручку ритейлеров. Зависимость от импорта категории тоже остается, с одной стороны, существенной, с другой — узконаправленной. Около 90% бананов, как считают на рынке, поставляются из Эквадора. Любые политические колебания в стране создают определенные риски. Особенно если накладываются на проблемы с логистикой и валютные колебания.

Другой вопрос, что выращивание любой продукции в теплице всегда сильно дороже, чем в открытом грунте. А последний бананам в России обеспечить непросто. Тепличные хозяйства зависят от доступа к агротехнологиям и семенному материалу. Развивать первые на ограниченном рынке непросто, а второй также попадет под необходимость импортозамещения. В Минсельхозе на недавнее обращение Российского зернового союза, указавшего на негативные последствия ограничений на ввоз семян, ответили, что меры направлены на повышение эффективности российского агропромышленного комплекса.

Успехи от перехода на товары собственного производства легко могут вскружить голову. Но, как и в любом деле, российским аграриям оказалось важно найти баланс. Или вспомнить о мировом опыте, в котором США, выступая одним из ключевых экспортеров говядины в мире, фигурируют также в числе ее крупнейших импортеров.

Александра Мерцалова