На ПМЭФ-2025 подпишут соглашение о строительстве агробиотехнопарка в Сочи

Соглашения о создании агробиотехнопарка «Субтропики России» в Сочи подпишут на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на генерального директора АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председателя общественного движения «Российские субтропики» Андрея Платонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Платонова, сейчас специалисты завершают подготовку необходимых документов, в том числе финансовую модель, бизнес-план и проектную документацию. Инициативу поддерживают профильные министерства и ведомства России и Краснодарского края.

Основная цель агробиотехнопарка — расширение ареала возделывания субтропических культур не только в Сочи, но и в других регионах страны. Внедрение новых технологий позволит выращивать такие культуры, как бананы, в подходящих климатических зонах России.

Специалисты планируют провести международную конференцию по развитию субтропического сельского хозяйства. Одной из ключевых идей станет популяризация выращивания субтропических растений в домашних условиях.

Проект агробиотехнопарка на курорте впервые анонсировали в 2023 году. Тогда совхоз «Россия» и Субтропический научный центр Российской академии наук подписали соглашение о сотрудничестве по разработке концепции.

Мария Удовик