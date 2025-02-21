Министр транспорта Челябинской области арестован по делу о растрате

Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД арестовал на 1 месяц и 22 суток министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Ему предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Заседание проходило в закрытом режиме. Корреспондент «Ъ» сообщил, что это связано с обсуждением состояния здоровья родственников фигуранта. Защита обвиняемого просила суд не заключать Алексея Нечаева под стражу.

О задержании Алексея Нечаева стало известно в среду, 19 февраля. Вместе с ним в регионе задержали бывших владельцев и руководителей дорожных компаний Челябинской области и сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского — Александра Дубровского. По делу обвиняемыми проходят семь человек. Им инкриминируется хищение около 3 млрд руб. при исполнении 60 госконтрактов на ремонт дорог в Челябинской области.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Челябинские дороги завели в московский суд».

Никита Черненко