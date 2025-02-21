Микрозаймы без интереса

Спрос на микрозаймы в Сибири в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го снизился на 4% после введения регуляторных ограничений. Часть компаний наблюдают значительное сокращение поданных заявок на получение денежных средств сроком до одной недели. Аналитики полагают, что рынок МФО в 2025 году может сократиться, поскольку не все участники рынка смогут адаптироваться к ужесточению требований. На финансовые показатели игроков продолжает давить высокая ставка — займы становятся все дороже для клиентов, кроме того, растут риски по дефолтным и просроченным кредитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инфляция и падение реальных доходов населения привели к снижению выдачи микрозаймов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Инфляция и падение реальных доходов населения привели к снижению выдачи микрозаймов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В январе 2025 года количество выданных микрозаймов до 30 тыс. руб. в регионах Сибири сократилось на 4% к декабрю 2024-го и составило 438,3 тыс. единиц, посчитали для «Ъ-Сибирь» в сервисе Moneyman. Это один из самых низких показателей выдачи микрозаймов за последний год. В годовом выражении число выданных займов «до зарплаты» снизилось на 2%.

Потребители стали реже обращаться за займами на короткие сроки, отмечают в компании. Так, в прошлом году доля запросов на займы сроком до недели снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,5 п. п., до 9,7%, а сроком до двух недель — на 3,1 п. п., до 14,5%.

По данным МФК «Займер», количество полученных заявок на займы в январе ниже на 10% того числа, которое было в аналогичный период прошлого года, а в сравнении с показателем декабря 2024-го — ниже на 9%.

Средний размер микрозайма в январе 2025 года также сократился, например, в Новосибирской области — на 3% по сравнению с декабрем 2024-го и составил 10,6 тыс. руб., в Красноярском крае — на 1,4%, до 9,97 тыс. руб., в Омской области — на 1%, до 10,06 тыс. руб., сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«Подобная динамика является следствием действия механизма регуляторных ограничений, направленных на снижение закредитованности граждан (макропруденциальные лимиты), а также неизбежного ужесточения скоринговых политик кредиторами на этом фоне. В результате заемщики с соответствующим уровнем долговой нагрузки сталкиваются с отказами или с сокращением одобряемых лимитов»,— комментирует генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Существенный вклад в снижение выдач вносит инфляция и динамика реальных доходов населения, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Займы становятся все дороже для клиентов, кроме того, растут риски по дефолтным и просроченным кредитам.

В совокупности эти процессы привели к падению рентабельности бизнеса МФО в конце 2024 года, а треть компаний и вовсе работали себе в убыток, отмечает ЦБ. Регулятор связал такие результаты с высоким ростом издержек компаний в сравнении с получаемыми доходами, а также с неравномерностью распределения прибыли по отрасли. «Доля убыточных организаций составила 34%. Это способствует усилению концентрации отрасли, доля топ-20 крупнейших МФО по объему активов увеличивается с четвертого квартала 2022 года и достигла 57%»,— говорится в обзоре ЦБ.

Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «Вебзайм») Константин Шарапов считает, что количество МФО на рынке должно сократиться, поскольку не все компании смогут адаптироваться к ужесточению требований.

Кроме того, в 2025 году для микрофинансовых компаний вступят в силу новые регуляторные запреты. С 1 марта 2025 года заработает механизм самозапрета на выдачу любых ссуд. Предполагается, что это позволит снизить число случаев финансового мошенничества. В июле 2025 года вступят в силу сразу две нормы: будет введено ограничение предельной переплаты по займу, которая не должна будет превышать 100% от стоимости долга вместо текущих 130%, и заработает запрет на «новацию договора потребительского кредитования», чтобы заемщики не набирали новых займов для погашения старых.

Лолита Белова