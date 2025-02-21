Сотрудников лесничества Минобороны приговорили за хищения

Двух сотрудников Московского лесничества Минобороны — Романа Жестянкина и Дмитрия Крючкова — Савеловский райсуд столицы признал виновными в растрате и служебном подлоге (ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Их приговорили к 11 и 10 годам колонии строгого режима соответственно, сообщили в ГВСУ СКР.

Дело рассматривалось с мая 2024 года. Следствие установило, что в 2021 году Минобороны в рамках гособоронзаказа заключило контракты с АО «Военно-инженерная корпорация» на вырубку леса. Стоимость контрактов указывается как «многомиллионная», точная сумма не приводится. При этом фигуранты с 2021 по 2022 год занижали стоимость подлежащего вырубке леса. Таким образом они похитили более 120 млн руб.

Помимо заключения, суд назначил осужденным штрафы: 4,3 млн руб. Жестянкину, и 2,2 млн руб. — Крючкову. Также был наложен арест на их имущество стоимостью более 16 млн руб.

В октябре 2024 года СКР сообщал об отправке по домашний арест бывшего замначальника Морозовского лесничества Минобороны Александра Случака. Его сообщник — бизнесмен Озман Авдалян — был арестован. Следствие считает, что фигуранты похитили не менее 20 млн руб., снизив стоимость леса при выполнении госконтракта от Минобороны. У них арестовали имущество на 25 млн руб.

Никита Черненко