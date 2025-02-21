Оборот резидентов промпарков Татарстана превысил 560 млрд рублей в 2024 году

По итогам 2024 года предприятия, работающие в промышленных парках Татарстана, достигли совокупного оборота более 560 млрд руб. В этих компаниях заняты свыше 70 тыс. человек, а общее число резидентов превысило 1700. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии ведомства.

По словам министра, анализ показывает, что муниципалитеты, где такие парки отсутствуют или их развитию не уделяют внимания, демонстрируют низкие темпы роста малого и среднего бизнеса. Перед муниципалитетами и управляющими компаниями стоит задача по развитию существующих площадок, освоению свободных территорий и повышению качества управления имущественным комплексом.

Господин Шагиахметов также отметил, что меры господдержки позволили повысить заполняемость промпарков до 80%, что на 8 процентных пунктов выше показателей прошлого года.

В октябре 2024 года глава Менделеевского района Радмир Беляев сообщил, что в ноябре того же года в районе откроется промышленный парк «Менделеевск 2.0» с объемом инвестиций в 5 млрд руб.

Анар Зейналов