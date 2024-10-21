В ноябре откроется промпарк «Менделеевск 2.0» с инвестициями 5 млрд рублей
В следующем месяце в Менделеевском районе откроется промышленный парк «Менделеевск 2.0». Общий объем инвестиций в проект составит около 5 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале глава района Радмир Беляев.
В настоящее время выполнено 65% всех работ. По словам главы района, самые сложные этапы уже завершены: работы по выносу существующих сетей связи выполнены, а монтаж трансформаторной подстанции завершен.
Сейчас строители продолжают прокладывать сети электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, а также занимаются устройством хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Кроме того, ведется строительство дороги на территории промпарка и монтаж здания контрольно-пропускного пункта.
Промпарк будет рассчитан на восемь резидентов и создаст 300 рабочих мест.