В ноябре откроется промпарк «Менделеевск 2.0» с инвестициями 5 млрд рублей

В следующем месяце в Менделеевском районе откроется промышленный парк «Менделеевск 2.0». Общий объем инвестиций в проект составит около 5 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале глава района Радмир Беляев.

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В настоящее время выполнено 65% всех работ. По словам главы района, самые сложные этапы уже завершены: работы по выносу существующих сетей связи выполнены, а монтаж трансформаторной подстанции завершен.

Сейчас строители продолжают прокладывать сети электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, а также занимаются устройством хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Кроме того, ведется строительство дороги на территории промпарка и монтаж здания контрольно-пропускного пункта.

Промпарк будет рассчитан на восемь резидентов и создаст 300 рабочих мест.

Анар Зейналов