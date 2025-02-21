Экс-министр ЖКХ Самарской области занялся общественной работой

Владимир Василенко, который ранее занимал пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Самарской области, а до этого был министром энергетики и ЖКХ региона, занялся общественной работой в аппарате омбудсмена.Об этом сообщают представители Уполномоченного по правам человека в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Василенко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Владимир Василенко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, Владимир Василенко избран председателем комиссии по имущественным, жилищным вопросам, благоустройству и развитию территорий Общественного совета при региональном омбудсмене Елене Лапушкиной. До этого бывший чиновник работал при госпоже Лапушкиной, когда она была главой Самары: он занимал пост первого заместителя мэра с 18 марта 2015-го до октября 2023 года, когда прежний губернатор Дмитрий Азаров назначил экс-чиновника региональным министром ЖКХ и энергетики.

После этого Владимир Василенко исполнял обязанности заместителя председателя правительства Самарской области. Он ушел с должности в начале ноября 2024 года.

Георгий Портнов