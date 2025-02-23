«Любое творчество заточено на продолжение жизни»

В 2025 году на большой экран должен выйти дебютный полнометражный художественный фильм директора и главного режиссера Центра современной драматургии (ЦСД) Антона Бутакова «Бесконечный апрель». В интервью «Ъ-Урал» создатель картины рассказал о съемках, призме восприятия сюжета, а также новых спектаклях ЦСД.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков во время интервью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков во время интервью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Почему вы решили снять фильм «Бесконечный апрель» и кто участвовал в съемках?

— «Бесконечный апрель» — мой первый полнометражный художественный фильм с серьезным бюджетом. До этого я успел сделать две картины: одна — документальная «Я пройду, как по Дублину Джойс», а вторая псевдодокументальная — «Метаостровский».

Сюжет фильма основан на пьесе Ярославы Пулинович «Бесконечный апрель». Сценарий я писал вместе с режиссером Алексеем Федорченко.

«Бесконечный апрель» — это спектакль, который идет в ЦСД. В 2019 году мы начали репетиции. Я считаю, что этот спектакль знаковый, потому что он показал, что ЦСД — мощный театр с сильнейшими артистами и что он может влюбить в себя каждого. После этого спектакля во мне появилась уверенность. Когда я решил попробовать себя в кинорежиссуре, то у меня было несколько вариантов, но я выбрал «Бесконечный апрель».

Кино — коллективное дело. В фильме участвуют артисты разных театров Екатеринбурга — ЦСД, Театра юного зрителя, Свердловского академического театра драмы, Коляда-театра, а также Нижнетагильского драмтеатра.

И в спектакле, и в фильме «Бесконечный апрель» задействованы практически все актеры. Но только Алиса Кравцова играет одну и ту же роль и в спектакле, и в фильме, а все остальные — разные. Одну из больших ролей сыграл заслуженный артист России Сергей Федоров. Это вообще была моя мечта, мы с Сергеем работали бок о бок в Коляда-театре 13 лет.

Одну из главных ролей исполнила известная актриса Ольга Сутулова, с которой мы хорошо сработались. Для меня было большим удивлением, что она смогла довериться начинающему режиссеру. Она сама звонила, предлагала разные идеи.

Над фильмом работала межрегиональная съемочная команда. Оператор Артем Анисимов родом из Екатеринбурга, сейчас в Москве. Огромное счастье, что мы с ним поработали. Можно сказать, что это мой проводник в мир кино. Он даже научил меня работать с камерой, две сцены в фильме я снимал как оператор. Я никогда не сомневался в сложности этой профессии, но тут убедился мышцами, как это очень сложно.

Большую помощь оказал Алексей Федорченко, за плечами которого уже много известных фильмов. Он меня направлял, объяснял, куда двигаться, как выставлять героев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков во время интервью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков во время интервью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— В контексте понятия «современная драматургия» сюжет фильма «Бесконечный апрель» — трагичный?

— В современной драматургии есть свои плюсы и минусы, но, честно говоря, все зависит от режиссера и его подхода. «Бесконечный апрель» — история о поиске себя во времени. Большая часть действия разворачивается в квартире, но ключевые события происходят с главным героем за ее пределами. Трагичность фильма зависит от того, как его воспринимает зритель. Несмотря на тяжелые моменты, сценарий фильма заканчивается на строчке «Всем хорошо». Любое творчество нацелено на продолжение жизни, любое искусство — это не финал. Восприятие уральской культуры через призму трагедии и «чернухи» — своего рода полумиф. «Бесконечный апрель» не означает трагедию, а весну и бесконечную жизнь.

— Где проходили съемки фильма?

— Так как действие происходит в одной квартире за исключением нескольких сцен, 95% фильма было снято в Екатеринбурге, в павильоне. Две ключевые сцены снимали в Санкт-Петербурге, в антураже блокадного Ленинграда.

— Где и когда состоится премьера фильма?

— Мы надеемся, что премьера состоится весной, в апреле. Первый показ для фильма очень важен. Нас уже пригласили на четыре фестиваля, и мы ждем ответа от еще одного. Затем с продюсерами будем решать, где пройдет премьера. Есть много других фестивалей, которые тоже очень важны и нужны. Очень хочу, чтобы премьера прошла в апреле на Московском международном кинофестивале.

Обязательно будет показ в Екатеринбурге.

— После премьеры планируете пустить фильм в прокат?

— Фильму пророчат хорошую прокатную судьбу. Люди из профессиональной среды отмечают, что этот фильм не является арт-хаусом, где ничего непонятно. Наоборот, получилась очень трогательная история — местами грустная, местами наивная, трагичная и даже смешная. Фильмом заинтересовались еще на этапе подготовки стриминговые платформы. Это важно, потому что хочется, чтобы фильм посмотрело как можно больше людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков во время интервью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков во время интервью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Как можете объяснить такой высокий спрос на ваш фильм?

— Во-первых, всегда есть интерес к дебютантам. Особенно к тем, кто уже чего-то в культурной жизни страны достиг. Фильм получил поддержку со стороны Министерства культуры Российской Федерации в направлении «дебют». На финансирование было подано огромное число заявок — около 400. Из них было выбрано только 12.

Во-вторых, всегда есть спрос на человеческое кино. Возможно, фильм занимает некую золотую середину зрительского кино с арт-хаусом. На самом деле, ответ на этот вопрос будет получен только после премьеры.

В-третьих, нужно развивать региональное кино, особенно на Урале. Я сейчас как раз занимаюсь образовательным проектом «Кинорегионы» совместно с Академией «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодежи). Есть такой полумиф про недостаток новых имен. На самом деле, если посмотреть по фестивалям, по количеству контента, который выходит, то видно: это не так.

— Известно, что вы проявляете интерес к знаковому уральскому поэту Илье Кормильцеву, автору текстов группы «Наутилус Помпилиус». Будете снимать про него фильм?

— Илья Кормильцев — тот человек, о котором я очень хочу рассказать. Я очень люблю группу «Наутилус Помпилиус», до сих пор являюсь их фанатом. Я зачитывался книгами издательства «Ультра. Культура», которое он основал. Я читал в его переводах Чака Паланика, Уильяма Берроуза, Тома Стоппарда, Мишеля Уэльбека.

У меня есть ряд проектов, которые связаны с Ильей Кормильцевым. Рядом с театром появится граффити с его изображением. Уже придумали, согласовали, хотели успеть к его дню рождения, 26 сентября, но не успели. Думаю, весной будет.

26 сентября 2025 года на сцене ЦСД выйдет спектакль по роману Клайва Льюиса «Пока мы лиц не обрели» в переводе Ильи Кормильцева. Символично, что это будет день рождения Ильи Кормильцева и день рождения меня как режиссера — 10 лет назад, 26 сентября 2015 года, состоялся мой режиссерский дебют.

Я думал, может, какой-то спектакль о его судьбе сделать, но, наверное, ему бы это было неинтересно. А я хочу, чтобы ему было интересно. Мне кажется, Кормильцеву было бы очень интересно увидеть спектакль по произведению, которое он перевел. Конечно, там будут его стихи, которые я обожаю.

Мне хочется снять биографический фильм про Илью Кормильцева. Мы обсуждаем с продюсерами эту тему. У меня есть материал, я уже начал готовить сценарий. У него была потрясающая жизнь. Это буквально человек эпохи Возрождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков в ЦСД

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков в ЦСД

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— С чего надо начать свое первое знакомство с ЦСД?

— Есть такое прекрасное свойство спектаклей ЦСД, когда люди не с первого раза понимают их смысл, но снова возвращаются. Говорят: мы ничего не поняли, но нам понравится, посоветуйте еще что-то.

Например, спектакли «Сережа очень тупой» или «Зулейха открывает глаза» являются низким порогом вхождения, обычно с них начинается знакомство зрителя с нашим театром. На спектакль «Сережа очень тупой», правда, невозможно купить билеты.

Тот же «Бесконечный апрель» у человека не совсем искушенного может вызвать много вопросов.

Иногда спектакли делаются, но их время еще не настало. У нас в 2021 году вышел очень сложный спектакль «Плаха» в трех действиях. Мне кажется, не то что зрители, мы сами не поняли его. Только недавно я понял про что он.

— Какие новые спектакли готовятся к постановкам?

— У нас каждый сезон выходят абсолютно разные произведения. Среди новинок года — у нас вышел экспериментальный спектакль «Шинель». Режиссер — молодая девушка, которая только институт окончила. Очень хулиганская работа. Есть зрители, которым это очень нравится, этот стиль, формат, а есть те, кому это не заходит.

Впервые мы показали спектакль «Маленький принц», который, как мне кажется, попал во всю аудиторию, потому что он нежный, рассказывает про тонкие чувства. Сейчас мы репетируем премьеру «Дядя Ваня» по Чехову. Мы не хотим делать его в классическом понимании.

Финальной премьерой сезона станет «Лолита», где мы будем исследовать границы дозволенного. «Лолита» — блистательный фокус морального престидижитатора: вы входите судьей, а выходите — сообщником. Зеркало, поднесенное к эпохе, ловко раздваивает отражение — в одной половине монстр, в другой вы сами, щупающие дрожащими пальцами зыбкую грань меж «отвратительным» и «понятным». Современный взгляд, слепой к игре теней, яростно швыряет в стекло камень праведности — и тогда осколки, сверкая, складываются в единственную истину: гений не искушает, а испытывает. Испытывает вас.

Центр современной драматургии Центр современной драматургии (ЦСД) создан в 2009 году в Екатеринбурге уральским драматургом и режиссером Николаем Колядой. С 2018 года располагается на территории бывшего рыбзавода на улице Малышева. В репертуар подбираются произведения современных авторов, как известных, так и начинающих. Среди спектаклей: «Зулейха открывает глаза» (по произведению Гузель Яхиной), «Петровы в гриппе и вокруг него» (по книге Алексея Сальникова), «Маленький принц» (по повести Антуана де Сент-Экзюпери), «Сашбаш. Свердловск—Ленинград и назад» (по пьесам Ярославы Пулинович и Полины Бородиной). При ЦСД работает театральная школа и организована лаборатория «Ультра. Драма».

Антон Бутаков Антон Бутаков родился в 1990 году в поселке Боровской (ныне — Казахстан). Вырос и учился в Екатеринбурге, школьником посещал занятия в детском театре имени Л. К. Диковского. После окончания школы в 17 лет поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ), который окончил в 2012 году по специальности «Артист драматического театра и кино, ученик режиссера Николая Коляды. С 2008 года работал актером труппы Коляда-театра. В 2015 году поступил на режиссуру в Московский институт современного искусства (ИСИ), но вскоре учебу оставил. С февраля 2017 года по настоящее время — главный режиссер Центра современной драматургии, позже стал и его директором. Член Союза театральных деятелей России с 2019 года. С 2021 года занимается кинорежиссурой.

Беседовали Николай Яблонский и Елена Медведева