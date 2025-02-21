«Хамас» выясняет причину «путаницы» при передаче тела заложницы Шири Бибас

Палестинское движение «Хамас» пообещало выяснить причину подмены тела израильской заложницы, останки которой, по данным Израиля, принадлежат не Шири Бибас. По утверждению боевиков, могла произойти «путаница» с телами, найденными под завалами после израильского авиаудара в секторе Газа.

«Хамас» планирует провести расследование и выяснить обстоятельства произошедшего. Движение подчеркнуло «полную приверженность» своим обязательствам по прекращению огня. «Мы отвергаем угрозы, исходящие от Биньямина Нетаньяху»,— говорится в заявлении движения, которое приводит AFP. Так «Хамас» прокомментировал слова израильского премьера о том, что боевики «заплатят полную цену за жестокое и подлое нарушение соглашения».

Вчера, 20 февраля, «Хамас» передал Красному Кресту тела 33-летней Шири Бибас и ее сыновей (двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля), а также журналиста Одеда Лифшица, похищенного из кибуца Нир-Оз в возрасте 83 лет. По результатам экспертизы Израиль сообщил, что тело женщины не принадлежит ни Шири Бибас, ни другой заложнице.

Кфиру Бибасу было девять месяцев, когда боевики «Хамаса» вторглись в дом его семьи 7 октября 2023 года, а его брату Ариэлю — четыре года. Их отец Ярден Бибас был похищен в тот же день, но его удерживали в плену отдельно от членов семьи, а в феврале 2025 года освободили. «Хамас» утверждает, что двое детей и мать были убиты в результате израильского авиаудара. Израиль эту версию отрицал и обещал установить реальную причину смерти заложников.

Подробнее о передаче тел — в материале «Ъ» «’’Хамас'' выставил гробы на сцену».

Лусине Баласян