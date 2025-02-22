Условия содержания в сингапурских тюрьмах

Каждая камера оборудована открытым туалетом и душем, в ней есть небольшое окно. Система вентиляции и какая-либо мебель отсутствуют. Спать приходится на полу (выдаются циновка и плед), там же происходит прием пищи. По отзывам, публикуемым правозащитными организациями со ссылкой на бывших арестантов, в тюремных помещениях практически всегда жарко и влажно. Свет и камеры видеонаблюдения включены круглосуточно.

Питание трехразовое, на выбор предоставляются четыре варианта: стандартное (блюда азиатской кухни) и вегетарианское меню, а также опции без сахара и без бобов. На завтрак подают хлеб с маслом и джемом, на обед и ужин — рис, яйца, овощи, мясо, курицу или рыбу. После каждого приема пищи заключенные обязаны убрать за собой посуду и помыть пол. Покупка или передача родственниками дополнительных продуктов питания не допускается.

При заезде в тюрьму заключенному выдаются пластиковая коробка для хранения личных вещей, чашка, миска, ложка, зубная щетка, тюбик зубной пасты, рулон туалетной бумаги и небольшое полотенце. Все заключенные обязаны носить тюремную форму (белая майка, синие шорты и тапочки-вьетнамки). Для осужденных на срок свыше месяца установлены и ограничения по прическам: женщинам предписано каре, мужчинам положена стрижка под ноль, ношение усов и бороды не допускается.

Большую часть времени (23 часа в сутки) заключенные проводят в камере. По понедельникам, средам и четвергам разрешены часовые спортивные занятия (обычно это игра в футбол или баскетбол в тюремном спортзале; силовые тренировки и выход на улицу не допускаются), по вторникам, пятницам и субботам — развлечения (просмотр телевизора, чтение газет, игра в шахматы). По воскресеньям и государственным праздникам выход из камеры запрещен. Тем не менее заключенные имеют право читать в камере книги (только в мягком переплете), взятые в тюремной библиотеке или переданные родственниками. Кроме того, разрешено отправлять по одному письму в месяц (как в бумажном виде, так и по электронной почте через специально разработанный тюремной службой для этих целей сервис). Все письма проходят жесткую цензуру и могут быть не допущены к отправке.

Осужденные, которые провели в исправительном учреждении более полугода без нареканий со стороны администрации, получают право на работу, в основном связанную с уборкой помещений и обслуживанием нужд тюрьмы. Оплата их труда производится на еженедельной основе путем перевода денег на специальный счет, которым можно воспользоваться только после освобождения.

Заключенные вне зависимости от режима содержания проживают, как правило, в общих камерах площадью 11 кв. м (рассчитана на 3–4 чел.).

Источник: сайт посольства Российской Федерации в Республике Сингапур.