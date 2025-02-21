ХДС/ХСС и АдГ лидируют в опросах перед выборами в Германии

Рейтинг блока партий Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) за несколько дней до выборов в Бундестаг составляет 28%. Это данные из последнего опроса, проведенного германской телекомпанией ZDF 19 и 20 февраля. Тем самым, согласно этому опросу, ХДС/ХСС лидирует, хотя она и потеряла 2 процентных пункта в сравнении с прошлым опросом.

Второе место с 21% занимает крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ). Рейтинг Социал-демократической партии Германии составляет 16%, «Зеленых» — 14%, «Левых» — 8%, Свободной демократической партии и «Союза Сары Вагенкнехт» — по 4,5%.

Выборы в Бундестаг состоятся в Германии в воскресенье, 23 февраля. В среду прошел последний раунд теледебатов между действующим канцлером Германии социал-демократом Олафом Шольцем и лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем.

Яна Рождественская