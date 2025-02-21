Управляющий квест-комнатой «Дом мафии» в Уфе оштрафован за травму подростка

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 400 тыс. руб. управляющего квест-комнатой «Дом мафии», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2024 года компания из десяти детей в возрасте от 12 до 14 лет участвовала в квесте «Мафия» в помещении на улице Гафури. Во время испытания 12-летний участник выбыл из игры, затем управляющий привел в действие механизм, и ребенок упал с сиденья стула на пол. Подросток получил травму позвоночника.

Майя Иванова