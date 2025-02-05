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Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело о травме ребенка на квесте

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении управляющего развлекательным клубом «Дом мафии», где 12-летний мальчик получил травму позвоночника, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР республики. Фигурант уголовного дела обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По материалам дела, в ноябре 2024 года десять детей в возрасте от 12 до 14 лет участвовали в квесте «Мафия» в помещении на улице Гафури.

«12-летний ребенок получил травму позвоночника при падении со специально оборудованного стула с подвижным механизмом, в результате ему был причинен тяжкий вред здоровью»,— отмечается в пресс-релизе управления СКР по региону.

Обвиняемый частично признал вину.

Организаторы квеста заявили «Ъ-Уфа», что пострадавший мальчик вместе с другими детьми ушел после игры, с ним было «все хорошо».

Майя Иванова

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