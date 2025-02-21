В Рыбинске при пожаре в МКД погибли два человека

В Рыбинске два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

По данным ГУ МЧС, сообщение о возгорании в доме на улице Моторостроителей поступило в 4:33 21 февраля. Ликвидировать пожар удалось за два часа. Огонь уничтожил имущество на площади 20 кв.м., закоптил стены и потолок на площади 50 кв.м., а также коридор в подъезде на площади 100 кв.м.

В следственном управлении пояснили, что погибли две местных жительницы. Проводится проверка. По данным «Ъ-Ярославль», люди задохнулись угарным газом, а не сгорели. По предварительным данным, гибель не носит криминального характера.

Алла Чижова