Сбер: герои среди нас

Профессия инкассатора по праву считается одной из самых мужественных. Эти люди ежедневно сталкиваются с рисками, принимают ответственные решения и готовы прийти на помощь в самых неожиданных ситуациях. Ко Дню защитника Отечества Сбер рассказывает о героях, которые находятся рядом с нами каждый день.

Инкассаторы — это не просто сотрудники, отвечающие за сохранность денежных средств, но и люди, способные быстро принимать решения и действовать в критических обстоятельствах. В моменты, когда кто-то оказывается в беде, они готовы действовать без промедления, даже если это выходит за рамки их служебных обязанностей.

Так, инкассатор Сбера Эдуард Пустовой из города Волгодонск Ростовской области во время работы заметил посетительницу банка, которой внезапно стало плохо. Эдуард оказал первую помощь, вызвал скорую, оказал пострадавшей моральную поддержку и дождался приезда врачей.

«Когда женщине стало плохо, я просто действовал на автомате. В таких моментах важно не терять самообладания и быстро принимать решения. Это качество мне помогли развить в Сбере: ответственность и способность оперативно реагировать очень важны в моей профессии. Я рад работать в команде, которая ценит и поддерживает такие ценности»,— рассказал Эдуард.

Но не только в офисах и отделениях банка происходят события, требующие решительности. Дороги — еще одна среда, где сотрудники Сбера демонстрируют свои лучшие качества.

Владислав Лукьянченко стал свидетелем массового ДТП в тоннеле на Курортном проспекте в Сочи. Сотрудник Сбера не остался в стороне, а, выполнив все предписанные инструкции, организовал помощь пострадавшим.

На дороге могут случаться непредсказуемые ситуации, в которых важно всегда сохранять хладнокровие и готовность помочь. Мужество и надежность инкассаторов Сбера — это не только часть профессии, но и черта характера.

Еще одним примером этого является история, в которую попали Алексей Шведков и Олег Перегудов. В Ставрополе они стали свидетелями аварии, в результате которой водитель потерял сознание за рулем. Определив признаки эпилептического приступа, мужчины оказали пострадавшему первую помощь. После приезда врачей сотрудники банка продолжили выполнение рабочего маршрута.

Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка: «Инкассаторы Сбера — это профессионалы, демонстрирующие выдержку, ответственность и умение быстро принимать решения в сложных ситуациях. Они являются примером мужественности, высокой компетентности и преданности делу. В преддверии Дня защитника Отечества мы поздравляем всех мужчин и благодарим их за выдержку, решительность, готовность защищать и всегда приходить на помощь — на работе, в жизни и в любой сложной ситуации. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто разделяет наши ценности и готов быть частью сильной и надежной команды».