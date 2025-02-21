Капремонт участка трассы Р-240 в Башкирии обойдется в 3,9 млрд рублей

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» по итогам повторного конкурса выбрало подрядчика капитального ремонта участка дороги Р-240 Уфа — Оренбург в Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Победителем стало ООО «Дортрансстрой», предложившее исполнить контракт начальной ценой 4,15 млрд руб. за 3,93 млрд руб. (дисконт — 5,3%). Он будет оплачен за счет средств федерального бюджета. Компания была единственным участником конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Окончание работ — 31 октября 2026 года. Длина участка четырехполосной автодороги — 23 км, расчетная скорость движения —100 км/ч.

Это третья попытка найти подрядчика. Первые две закупки, объявленные в июле и августе прошлого года с начальной ценой 4,13 млрд и 4,14 млрд руб., были отменены по решению заказчика.

ООО «Дортрансстрой», по данным Rusprofile, зарегистрировано в июне 2020 года в Уфе. В 2023 году выручка составила 9,1 млрд руб., чистая прибыль — 90 млн руб. Владельцем является ООО «Основа», принадлежащее Ильгизу Валиуллину и Марату Латыпову, а также Дмитрий Галимьянов.

Майя Иванова