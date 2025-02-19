УФАС Татарстана запретило букмекерской компании показывать рекламу в дневное время

УФАС Татарстана признало, что букмекерская компания Fonbet транслировала свою рекламу в выпусках передачи «Ясно вижу» на телеканале «ТНТ Music». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Республике Татарстан.

В дневном выпуске программы, вопреки закону, появилась реклама букмекерской конторы: логотип компании демонстрировался на экране, а участники шоу — нумеролог, таролог и астролог — неоднократно упоминали ее в своих выступлениях.

«Такое активное визуальное, текстовое и звуковое воздействие создавало у зрителей впечатление, что ставки — это путь к быстрому обогащению», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рекламе акцентировалось внимание только на возможных выигрышах, риски участия в азартных играх игнорировались. Согласно требованиям закона, необходимо, чтобы реклама была честной, прозрачной и содержала информацию о возможных последствиях.

Кроме того, основная аудитория дневных эфиров развлекательного канала — несовершеннолетние, которые могут быть вовлечены в опасные финансовые операции.

Татарстанское УФАС признало трансляцию рекламы букмекера нарушением закона и обязало прекратить ее показ в дневное время.

Ранее сообщалось, что УФАС в Татарстане оштрафовало «Яндекс Плюс» за нарушение закона о рекламе.

Артём Дергунов