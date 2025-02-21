Петербургский «Зенит» объявил о трансфере Саши Зделара из ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА объявил о трансфере в петербургский «Зенит» полузащитника Саши Зделара, сообщает пресс-служба армейского клуба 21 февраля. Соглашение сине-бело-голубых с 29-летним футболистом действует до конца сезона 2025/2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы благодарим Сашу за проведенное в клубе время и желаем успехов в карьере»,— говорится в сообщении.

По словам представителей «Зенита», на текущий момент остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС.

В сезоне 2024/2025 сербский хавбек провел 15 матчей в РПЛ, на его счету одна результативная передача. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость Зделара оценивается в 4 млн евро.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» взял в аренду до конца текущего сезона сербского защитника Огнена Мимовича. Он уже выступает в составе сине-бело-голубых под № 70.

Андрей Маркелов