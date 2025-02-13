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«Огненный» трансфер «Зенита»

Клуб приобрел у «Фенербахче» защитника Огнена Мимовича

«Зенит» арендовал у турецкого «Фенербахче» 20-летнего сербского защитника Огнена Мимовича. Он проведет в петербургском клубе оставшуюся часть сезона. Приобретение связано с тем, что у «Зенита» выбыли из строя из-за травм два профильных правых защитника, а Мимович способен «закрыть» эту позицию.

Сербский защитник Огнен Мимович

Сербский защитник Огнен Мимович

Фото: Максим Константинов / ТАСС

Сербский защитник Огнен Мимович

Фото: Максим Константинов / ТАСС

Приглашение Огнена Мимовича в «Зенит» выглядит закономерным. Пусть даже такой сделки мало кто ожидал. Позиция правого защитника в команде стала проблемной после того, как в разгар сезона порвал крестообразные связки колена Сергей Волков, перешедший в «Зенит» из «Краснодара». Вячеслав Караваев, «штатный» правый защитник сине-бело-голубых, часто получал травмы, пусть и не такие серьезные. Но в начале зимних сборов этого года он порвал ахиллово сухожилие и выбыл на долгий срок. В итоге «Зенит» остался без игрока, привыкшего играть на правом фланге обороны.

Уже по ходу первой части сезона Сергей Семак, тренер «Зенита», стал пробовать в этой роли бразильца Густаво Мантуана. И у того получалось лучше, чем у остальных претендентов. Пусть изначально Мантуан не защитник, а фланговый полузащитник, игрок атаки. В современном футболе не так сложно освоить новые функции. Тем более что от крайнего защитника в «Зените» требуется регулярно подключаться к атакам. Что хорошо получается у Мантуана. Можно вспомнить того же Юрия Жиркова. Он начинал в ЦСКА как фланговый полузащитник. Потом Гус Хиддинк, тренер сборной России, придумал ему роль защитника. На этой позиции Жирков играл в «Зените», куда перешел. И был одним из самых эффективных игроков в этом амплуа.

Мантуан закрепился на правом фланге и в ходе зимних сборов, но ему нужна замена. При этом покупать дорогого игрока не было смысла, потому что в недалеком будущем вернутся в строй Волков и Караваев. Современная медицина ставит на ноги игроков даже после таких сложных травм, продлевая им карьеру. Поэтому родился вариант с арендой Мимовича. Наверняка этому поспособствовали дружеские связи руководителей «Зенита» и «Фенербахче» — клубов, которые регулярно проводят товарищеские матчи. «Фенер» приобрел Мимовича в начале этого года у сербской «Црвены Звезды», за которую тот выступал. Причем выложил за новичка хорошие деньги — €6,7 млн. В турецком клубе Огнену не находилось места в стартовом составе, поэтому продолжение карьеры в «Зените», где провисла позиция крайнего защитника,— плюс и для него. У молодого серба есть опыт выступлений за «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов, где соперниками были такие клубы, как «Милан», ПСВ, «Штутгарт». Причем клуб из Белграда вышел в общий этап Лиги чемпионов благодаря голу, который забил Мимович. Сербы уступали по ходу первого матча квалификации норвежскому «Буде Глимту» 0:2, но гол Огнена, вышедшего на замену, повысил их шансы в ответной дуэли, которую «Црвена» в итоге выиграла 2:0.

Впрочем, игра в атаке — не самая козырная черта 20-летнего Мимовича. Он отличается надежностью и самоотверженностью именно при обороне своих ворот. То, что нужно сейчас «Зениту». Серб увеличил «балканский контингент» петербургской команды, составив компанию сербу Страхине Эраковичу и словенцу Ванье Дркушичу. Все играют в защите. Дркушич вернулся в «Зенит» из «Црвены Звезды», в которой выступал на правах аренды (в том числе в Лиге чемпионов). У него также большой опыт игры в России, где Ванья на протяжении нескольких лет защищал цвета «Сочи». В недавнем финале Зимнего Кубка РПЛ против «Спартака» 25-летний словенец провел на поле 90 минут, помог сине-бело-голубым победить 3:0 и завоевать первый трофей сезона.

Кирилл Легков

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