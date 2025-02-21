Такси не едет

Президента РФ просят вмешаться в ситуацию вокруг законопроекта, которым предлагается обязать таксопарки и самозанятых водителей такси использовать автомобили исключительно российской сборки. Предприниматели настаивают, что такие требования по силам только для крупных таксопарков, для сотен тысяч самозанятых водителей они практически неподъемны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин 18 февраля направил письмо (копия есть у “Ъ”) президенту России Владимиру Путину с просьбой не принимать в текущем виде законопроект, обязывающий таксопарки и самозанятых водителей такси использовать только автомобили российской сборки. В обращении содержится просьба поручить ответственным ведомствам разработать «механизмы, позволившие бы сбалансировать интересы автопроизводителей и перевозчиков».

Соответствующий законопроект, который касается не только такси, но и сервисов каршеринга, подготовлен главой комитета Совета федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым. В пояснительной записке к проекту закона его авторы пишут, что обязательные требования для участников рынков такси и каршеринга использовать автотранспорт локального производства позволят сформировать серьезный потенциал для его сбыта — около 100 тыс. в год.

Согласно документу, уровень локализации предлагается измерять в баллах. Система будет работать аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках. Правительство РФ установит минимальный размер требований к уровню локализации, а необходимый уровень «руссификации» определят регионы (не менее требований федерального уровня). В январе 2024 года документ был принят в первом чтении, и парламентарии рассчитывали принять его до конца 2024 года. Но этого так и не произошло.

В ОСР предупреждают, что предлагаемые требования приемлемы для крупных таксопарков, но их распространение на индивидуальных перевозчиков создаст серьезные проблемы для сотен тысяч самозанятых водителей. Большинству из них недоступна замена автомобиля на требуемые модели из-за высокой стоимости новых автомобилей российского производства, недоступности программ льготного автокредитования и лизинга, ограниченного модельного ряда автомобилей и т. д.

Перевозчики и без этого сейчас испытывают серьезные финансовые трудности, вызванные подорожанием новых автомобилей и увеличением расходов на их обслуживание, говорит председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее мнению, принятие закона о необходимости использовать только авто российской сборки приведет к тому, что большая часть перевозчиков окажется на грани закрытия. Но решения не будут распространяться на транспортные средства, которые уже используются в качестве такси, а только на машины, готовящиеся к работе по перевозкам, указано в пояснительной записке к законопроекту.

В центральной части России сейчас только 20–40% автопарка такси приходится на локальные марки, на Урале и в Сибири — около 30%, а на Дальнем Востоке, где преобладает продукция японского автопрома,— не более 5%, отмечают в службе заказа такси «Максим». Проблема еще и в том, что нет единообразия критериев определения локализации, говорит руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

Сейчас таксопарки активно закупают автомобили китайского производства, так как они наиболее доступны по цене, уточняют в «ГТК-Лизинг» (входит в «ГТК-Холдинг», занимается автолизингом и управлением автопарками). Самым доступным автомобилем по стоимости приобретения и обслуживания по-прежнему остается Lada, возражает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Но он соглашается, что российские автомобили могут не подойти в некоторых сегментах такси в Москве, хотя в регионах локальные марки авто встречаются нередко.

Дарья Андрианова