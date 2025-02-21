Бывший гендиректор «РОК-1» признан банкротом с долгом 2,7 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о признании несостоятельным бывшего генерального директора ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» («РОК-1») Александра Старобинского. Реструктуризация его долгов прекращена, открыта реализация имущества бизнесмена, сообщает 21 февраля «Деловой Петербург».

Как следует из финального отчета конкурсного управляющего, размещенного на Федресурсе, общий размер задолженности господина Старобинского перед кредиторами, среди которых Сбер и ВТБ, составляет 2,7 млрд рублей.

Напомним, что до 2022 года «РОК-1» входил в число лидеров на российском рынке рыбопереработки и консервирования продукции, однако три года назад столкнулся с финансовыми сложностями из-за срыва поставок сырья, сокращения спроса, а также отказов банков в реструктуризации выданных кредитов. Предприятие признали банкротом, общий объем включенных в реестр требований кредиторов достиг более 5 млрд рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в конце сентября прошлого года недвижимость «РОК-1» под Приозерском приобрел предприниматель из Петербурга Артем Арнт. При этом победителем торгов по продаже брендов, ранее принадлежавших компании-банкроту, стал производитель рыбной продукции «Балтийский берег».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «От "РОК-1" уплывают бренды».

Андрей Цедрик