Недвижимость «РОК-1» под Приозерском приобрел предприниматель из Петербурга

На торгах за 19,06 млн рублей продали склады и право аренды участка ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (РОК-1) в деревне Удальцово под Приозерском в Ленинградской области. Как сообщается на Федресурсе, покупателем стал индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга Артем Арнт.

На сайте уточняется, что договор купли-продаж был заключен еще 20 сентября. Начальная цена лота составляла около 10 млн рублей, так, господин Арнт предложил цену почти вдвое больше.

«По лоту №1 заключен договор купли-продажи №1/УД с ИП Арнтом Артемом Александровичем. ИП Арнт А.А. не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему», — говорится в сообщении.

В приобретенный лот входят два складских здания площадью 84,1 и 41,7 кв. м., а также право аренды земельного участка 1,58 га, расположенного на берегу Суходольского озера, сроком на 49 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что промышленную площадку «РОК-1» в Волхове приобрел предприниматель из Новосибирска.

Варвара Рудич