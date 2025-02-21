Мои сети с краю

Окружной арбитражный суд вернул на пересмотр иск Росприроднадзора к мэрии Сочи о возмещении экологического вреда, причиненного в результате утечки сточных вод в Черное море и реку Бзугу. Сумма иска составляет 84 млн руб. Ранее городские власти доказали, что канализация, через которую произошла утечка, не относится к муниципалитету. Кассация не согласилась с таким подходом и потребовала при пересмотре дела дать оценку действиям сочинской администрации, которая не приняла мер, чтобы определить ответственных за бесхозяйные сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) отменил решения Арбитражного суда Краснодарского края и Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, которые отказали Росприроднадзору (РПН) во взыскании 84 млн руб. с мэрии Сочи за утечку канализационных вод в Черное море и реку Бзуга. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

По данным Росприроднадзора, в июне 2022 года в районе устья реки Бзугу рядом с санаториями им. Фрунзе и «Золотой колос» было обнаружено, что из неисправного коллектора вытекают неочищенные хозяйственно-бытовые воды. Пробы речной и морской воды на месте сброса показали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. РПН заявил, что ответственность за содержание бесхозных сетей лежит на муниципалитете, а экологический вред был нанесен из-за бездействия администрации курорта. Общий ущерб окружающей среде ведомство оценило в 84 млн руб.

Мэрия Сочи заявила, что эксплуатацией сетей с 2017 года занимается МУП «Водоканал», а значит, компенсацию за ущерб следует взыскивать с предприятия, а не с муниципалитета. Арбитражный суд Краснодарского края отказал РПН в удовлетворении иска, признав мэрию ненадлежащим ответчиком.

Окружной арбитражный суд, рассмотрев жалобу Росприроднадзора, пришел к выводу, что суды не дали оценку доводам о том, что канализационная насосная станция, через которую произошла утечка, к водоканалу отношения не имеет. Во время подготовки Олимпиады 2014 года к санаториям были подведены новые канализационные сети, а старая канализационная насосная станция была списана и исключена из реестра муниципальной собственности, водоканалу она не передавалась. В итоге получилось, что утечка стоков произошла через выведенную из эксплуатации и не находящуюся на чьем-либо балансе канализационную насосную станцию.

Возвращая дело на новое рассмотрение, коллегия АССКО указала: если на находящейся в ведении муниципальных властей территории выявлены бесхозяйные сети водоотведения, не имеющие эксплуатирующей организации, то они (власти) становятся участником правоотношений по водоотведению и несут обязанность по определению организации, которая должна эти сети содержать и обслуживать. И в данном случае вина ответчика может заключаться не в непосредственных действиях по загрязнению окружающей среды, а в бездействии, выразившемся в неисполнении возложенных на него законом обязанностей.

АССКО указал, что бездействие по установлению реального причинителя вреда, отказ в иске о возмещении экологического вреда, с одной стороны, способствуют продолжению осуществления противоправных действий виновными лицами и их безнаказанности, с другой — снижают заинтересованность и мотивацию уполномоченных органов в установлении таких правонарушителей.

При новом рассмотрении дела АССКО предложил сторонам представить доказательства, позволяющие установить виновных и при необходимости решить вопрос о замене ответчика либо дать оценку бездействию сочинской администрации.

Михаил Волкодав