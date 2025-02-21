Экс-начальнику отдела безопасности на воде МЧС Башкирии продлили меру пресечения

Советский районный суд Уфы до 26 апреля продлил меру пресечения в виде запрета выходить за пределы квартиры с 22:00 до 6:00 часов бывшему начальнику отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Башкирии Вильдару Шарипову, сообщает пресс-служба суда. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий (ч.3 ст.290, ч.3 ст.290, п. «г» ч.3 ст.286, «г» ч.3 ст.286, «г» ч.3 ст.286 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», Вильдар Шарипов вместе с начальником центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в 2023 году неоднократно проходили экзамены на право управления маломерными судами за третьих лиц, а затем выдавали им соответствующие удостоверения.

Майя Иванова