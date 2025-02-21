На нарушениях ПДД краевые власти намерены заработать более 718 млн рублей

Минтранс Прикамья намерен арендовать 206 комплексов фотовидеофиксации, сообщается в финансово-экономическом обосновании к проекту изменений в бюджет Пермского края на плановый период 2026-2027 годов. Как следует из документа, прогнозируемая сумма дохода от их использования за два года составляет более 718,579 млн руб., из них в 2026 году 513,264 млн руб., в 2027-м — 205,314 млн руб. Минтранс отмечает, что эта сумма спрогнозирована с учетом данных за 2022-2024 годы и увеличения средней суммы штрафа за нарушение ПДД в 1,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По состоянию на сентябрь прошлого года в Прикамье действовали 403 комплекса фиксации нарушений ПДД, из них 362 стационарных, 34 передвижных и семь мобильных.