Госдума обсудит уместность онлайн-образования для медиков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал практику дистанционного обучения, позволяющую врачам и медсестрам получать новую квалификацию без необходимой практической подготовки. Поэтому, отметил он, на следующей неделе в Госдуме обсудят целесообразность дистанционного обучения в медицинском и фармацевтическом образовании.

По данным председателя нижней палаты, ежегодно около миллиона медработников проходят курсы повышения квалификации, а десятки тысяч — программы переподготовки. Многие из этих услуг предоставляются частными фирмами, зачастую дистанционно, подчеркнул он.

«Интернет пестрит объявлениями, что получить дополнительное образование врачам, среднему медперсоналу можно буквально не вставая с дивана, а удостоверение или сертификат доставят на дом»,— написал господин Володин в Telegram.

Он отметил, что такой вид обучения работников здравоохранения негативно сказывается на качестве медицинской помощи. По мнению спикера, необходимо пересмотреть подходы к составлению учебных программ и ужесточить требования к лицензированию образовательных организаций.

В начале января Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении контроля за рынком дополнительного профессионального медобразования. Речь идет о запрете исключительно онлайн-обучения на программах среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования.

Об инициативе — в материале «Ъ» «Медикам хотят запретить переучиваться дистанционно».