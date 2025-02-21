Нетаньяху поручил начать операцию на Западном берегу после взрывов в автобусах

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начать масштабную операцию «против очагов терроризма» на Западном берегу. Решение было принято после произошедших накануне взрывов в автобусах в пригороде Тель-Авива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / Reuters

Господин Нетаньяху обсудил ситуацию с главой Минобороны Исраэлем Кацем, начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, главой службы безопасности Роненом Баром и комиссаром полиции Даниэлем Леви. Премьер также поручил полиции активизировать «превентивные мероприятия» в городах Израиля, чтобы предотвратить террористические атаки, сообщила его пресс-служба в соцсети X.

Вчера, 20 февраля, в пригороде Тель-Авива произошли взрывы в трех пустых автобусах, еще в двух местах обезвредили взрывные устройства. Обошлось без жертв. По версии властей, речь идет о теракте, который планировалось осуществить утром. Министр транспорта Израиля Мирьям Регев поручила остановить движение поездов и автобусов. Глава Минобороны возложил вину на «палестинские террористические организации».

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