ЦБ отверг идею о «периоде охлаждения» для снятия наличных в банкоматах

Правоохранительные органы предложили ввести «период охлаждения» для снятия россиянами средств в банкоматах, сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка (ЦБ) Вадим Уваров. По его словам, ЦБ счел эту инициативу преждевременной, но может к ней вернуться, «если потребуют жизненные реалии».

Предложение обсуждалось в рамках закона, которым в России ввели «период охлаждения» при выдаче кредита. «Представители правоохраны как раз рассматривали вопрос о том, чтобы применять процедуру охлаждения на снятие своих собственных наличных денежных средств»,— рассказал господин Уваров на форуме «Кибербезопасность в финансах» (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что не удалось сформулировать критерии, по которым гражданам запретили бы снимать собственные деньги. В итоге ЦБ решил, что механизмы «охлаждения» на личные средства россиян «несколько необоснованны». «Может быть, они вам нужны в оперативном плане для принятия какого-то решения, например, о лечении близких своих, еще кого-то... Поэтому пока мы посчитали, что это мера преждевременная»,— подытожил Вадим Уваров.

По закону, который Владимир Путин подписал 13 февраля, банки и микрофинансовые организации обязаны вводить «период охлаждения» минимум на четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб., 48 часов — для сумм свыше 200 тыс. руб. Норма начнет действовать с 1 сентября. Нововведение не касается автокредитов, ипотеки, кредитов с созаемщиками и поручителями, займов для рефинансирования прежних долгов, а также кредитов на покупку товаров и услуг у юрлиц и ИП, оформленных не онлайн.

Подробности — в материале «Ъ» «Охлаждение с исключениями».