Охлаждение с исключениями

СРО «Мир» отправила главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову замечания к законопроекту, направленному на противодействие мошенничеству в кредитовании. СРО указывает в ряде случав на непропорциональное регулирование: к разным кредитным продуктам и участникам рынка предлагается применять разные нормы. ЦБ и законодатели склонны корректировать закон только после того, как появятся первые итоги его действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Крупнейшая саморегулируемая организация микрофинансистов — СРО «Мир» направила замечания к законопроекту №804702–8, подготовленному ко второму чтению в Госдуме. Проект поправок в законы «О банках и банковской деятельности», «О микрофинансовых организациях» и т.д. направлен на противодействие мошенничеству, в том числе в кредитной сфере. Письмо опубликовано на сайте СРО. Оно адресовано одному из авторов законопроекта — депутату Анатолию Аксакову.

Законопроект №804702–8 принят Госдумой в первом чтении 15 января 2025 года. Документ предлагает, в частности, установить при выдаче кредитов и займов «период охлаждения». Если сумма ссуды от 50 тыс. до 200 тыс. руб., он составит четыре часа, если больше 200 тыс. руб.— 48 часов. За указанное время потребители смогут оценить необходимость взятия ссуд и смогут отказаться от получения займа.

Несмотря на поддержку законопроекта в целом, в СРО «Мир» указывают, что некоторые его положения «представляются недостаточно проработанными». Есть риск несоблюдения баланса интересов, что также отразится на уровне защищенности граждан, подчеркивают в СРО. «Так, например, законопроект предполагает введение периода охлаждения для POS-займов, заключенных через интернет, однако именно в случае заключения договора купли-продажи оплачиваемого кредитором товара (работы, услуги) через интернет возникает необходимость ожидания доставки такого товара, что существенно снижает потенциальную привлекательность такого займа для мошенников,— поясняют в СРО.— В то же время для POS-кредитов сделаны исключения».

В качестве исключения из обязанности по выполнению мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита указаны договоры потребительского кредита, обеспеченные залогом транспортного средства, если сумма займа перечисляется «автомобильному дилеру», однако определения этому понятию не дано, следует из замечаний СРО. «Законодательство незнакомо с таким термином и не содержит в себе его определения,— отмечает председатель коллегии адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.— В отсутствие такого определения и критериев отнесения того или иного продавца к этой категории, дилером может быть признан кто угодно».

Законопроект предполагает различные правила по борьбе с мошенничеством в зависимости от вида кредиторов. Так, банки имеют возможность получения послаблений, а МФО нет, указывают в СРО «МиР». При этом ломбарды, средняя сумма займов (17 тыс. руб., по данным ЦБ) которых сопоставима с МФО (17,5 тыс. руб., по данным СРО «МиР»), вовсе не учтены законопроектом. По данным ЦБ, за первое полугодие 2024 года ломбарды нарастили портфель займов на 13%, до 62,6 млрд руб. Не попали под действие проекта и кредитно-потребительские кооперативы (КПК).

Юристы уверены, что разные подходы к регулированию сопоставимых ссуд ведут к непропорциональности регулирования и не соответствуют целям проекта. «Логично бы было внести данные ограничения и на деятельность ломбардов и КПК, поскольку активность граждан в получении займов и денежных средств под залог тут также увеличивается, и ломбарды являются наиболее простым и быстрым способом в обмен на ценности получить деньги»,— полагает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. По мнению гендиректора ЮК «Митра» Юрия Мирзоева, с точки зрения защиты прав потребителей и предотвращения мошенничества логично распространить действие законопроекта на все сегменты финансового рынка, включая ломбарды, КПК и POS-кредиты. Чтобы полностью ограничить мошенникам каналы получения денег обманным путем, такие меры должны распространяться на все потенциальные организации, где можно при помощи социнженерии незаконно получить деньги и «повесить» на жертву долговые обязательства, согласен господин Терентьев.

Законодатели и регулятор не готовы менять проект закона на данном этапе. «После получения первых результатов действия закона состав участников, на которые распространяются его нормы, может быть скорректирован»,— сообщили в ЦБ. «Если проблема из сегмента массового кредитования переместится в ломбарды и КПК, будем искать решение»,— отметил Анатолий Аксаков.

Ксения Дементьева