У «Спартака» сорвался рекордный трансфер в истории

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» не одобрил трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша в размере €22,5 млн московскому «Спартаку», выяснил «РБК Спорт». Еще одной неудачей стал срыв сделки с португальским клубом «Браги», который передумал отдавать полузащитника Родриго Саласара из-за возможных проблем с его трансфером в Россию.

Своего игрока турецкая сторона оценивала выше, поэтому предложение отклонили, рассказали «РБК Спорт» источники, знакомые с ходом сделки. По их словам, «Бешикташ» рассчитывал на сумму не меньше €30 млн. Из нее половина отошла бы клубу «Бенфика», который владеет 50% прав на футболиста.

Португальская «Брага» даже обращалась к экспертам из УЕФА, чтобы посоветоваться относительно трансфера Саласара в «Спартак», уточнил еще один собеседник «РБК Спорт» на трансферном рынке. Хотя проблем не обнаружили, клуб все-таки отказался от идеи продажи полузащитника в «Спартак».

Сегодня завершается последний день трансферного окна в Российской премьер-лиге. «Спартак» успел приобрести нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию (греческий АЕК) за сумму примерно €20 млн, включая бонусы. Это самый дорогой трансфер в истории клуба. Также клуб подписал контракт с аргентинцем Сантьяго Солари за €10 млн.

Подробнее о контракте с Гарсией — в материале «Ъ» «"Спартак" вложился в нападение».