Ливай Гарсия перешел в московский «Спартак»

27-летний нападающий из сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия пополнил команду московского футбольного клуба «Спартак». Контракт со спортсменом подписан на три с половиной года, сообщила пресс-служба команды.

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Фото: ТАСС Ливай Гарсия

Фото: ТАСС

«Ливай уже присоединился к красно-белым на сборе в ОАЭ. За "Спартак" он будет выступать под 11-м номером»,— рассказали в футбольном клубе. В прошлом сезоне партнером Гарсии по атаке был экс-нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе.

Новый форвард «Спартака» родился 20 ноября 1997 года. Наибольшего успеха нападающий добился в греческом АЕК, за который выступал с осени 2020 года. В нынешнем сезоне Гарсия забил 10 голов в поучаствовал в 22 играх за АЕК.