На Сахалине нашли опасную мутацию птичьего гриппа

Роспотребнадзор обнаружил новую мутацию гриппа птиц А (H5N1) в Сахалинской области. Она активно заражает диких и домашних млекопитающих и имеет высокую адаптивность к их клеткам, рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году исследовано более 15 тыс. образцов биоматериала от диких и домашних птиц и свиней, а также 7,8 тыс. проб материала от людей, которые с ними контактировали. «Все вирусы, выделенные в 2024 году, принадлежат к кладе 2.3.4.4b, не содержат мутаций повышенной патогенности и лекарственной устойчивости, за исключением вируса гриппа птиц А (Н5N1), выделенного от птиц в Сахалинской области: выявлена мутация, которая может увеличивать вирулентность и обеспечивать адаптацию вируса к клеткам млекопитающих»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что вспышки птичьего гриппа на фермах в США спровоцировали дополнительный мониторинг вируса на российских домашних хозяйствах с коровами. С декабря 2024 года в 84 субъектах были проведены проверки. 14,7 тыс. проб материала гриппа птиц не показали.

По всему миру в 2024 году, согласно сводке Роспотребнадзора, зарегистрировали более 1,2 тыс. вспышек гриппа A (H5N1) среди диких птиц и около 2 тыс. вспышек среди домашних птиц. Инфекция распространилась на 68 стран Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки и дошла до Антарктиды. География птичьего гриппа начала расширяться в 2020 году. В конце января в трех районах Кубани ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа, обнаруженного в тушках диких птиц.