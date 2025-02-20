На переговорах в Эр-Рияде Россия потребовала ухода НАТО из Восточной Европы

Советник президента Румынии по обороне и национальной безопасности Кристиан Диаконеску заявил в эфире местному телеканалу Antena3, что на переговорах между делегациями РФ и США в Эр-Рияде российская сторона потребовала ухода НАТО из стран Восточной Европы. По его словам, США отклонили это требование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристиан Диаконеску

Фото: Chip East / Reuters Кристиан Диаконеску

Фото: Chip East / Reuters

Однако, по мнению господина Диаконеску, нет гарантий, что в дальнейшем они не сделают эту уступку. «Как я понимаю, ситуация может меняться каждый час или каждый день»,— отметил он. Financial Times сообщает, что такие требования, а также заявления Дональда Трампа с критикой Украины заставляют страны Восточной Европы нервничать.

Издание цитирует неназванное должностное лицо из этого региона, утверждающее, что есть «риск и опасения, что Россия своими хитростями заставит (американские власти.— "Ъ") сделать что-то, надавив на Украину». «Если Трамп может продать Украину России, то, к сожалению, он может сделать то же самое со странами Балтии или Польшей»,— считает преподаватель политологии Университета кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве Бартош Рыдлински.

Подробнее о переговорах России и США в Эр-Рияде — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Яна Рождественская