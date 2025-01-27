Бизнес потупил взор

В России сократились коммерческие продажи камер видеонаблюдения на 15%, в штучном выражении они составили порядка 3 млн устройств. Аналитики рынка связывают это со сменой поставщиков, которая пришлась на конец года (китайская Hikvision временно сократила поставки в Россию), а также с остановкой многих проектов из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Однако в 2025 году продажи устройств должны вырасти, в том числе за счет госзаказа, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным исследования промышленного интернета вещей МТС и агентства Onside, в 2024 году в России в коммерческом секторе было продано на 15% меньше камер видеонаблюдения с возможностью передачи данных, чем в 2023 году,— всего 3 млн устройств. В деньгах рынок видеонаблюдения, включающий как сами камеры, так и ПО для них, увеличился на 10%, до 43 млрд руб. Также аналитики указывают, что ввоз камер в РФ в 2024 году сократился на 10–15%, примерно до 5–5,2 млн единиц.

Снижение показателя импорта аналитики объясняют в первую очередь перестройкой логистических цепочек китайской компании Hikvision, доля которой в России составляет около 25–30% рынка камер в штуках. «Во второй половине 2024 года поставки бренда снизились, поскольку компания адаптировалась к новым рыночным реалиям. Сейчас поставки возобновились, а Hikvision запустила новый бренд в России, i-FLOW»,— уточняют в Onside. О том, что видеокамеры Hikvision пропали из продажи в РФ, сообщал CNews в конце мая 2024 года. В одном из официальных поставщиков Hikvision в РФ подтвердили “Ъ”, что в конце 2024 года компания сменила название на i-Flow.

Другой собеседник “Ъ” среди крупных дистрибуторов считает, что китайская Hikvision создала новую компанию для российского рынка. «Hikvision являлась одним из ведущих вендоров в области продуктов и решений видеонаблюдения и имеет большой ассортимент и оптимальные решения с точки зрения технологичности и надежности, благодаря чему имеет хороший спрос в коммерческом и государственном секторах»,— говорит источник, добавляя, что команда и ассортимент i-Flow остались такими же, что были у Hikvision. По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, в будущем и другие азиатские вендоры могут начать создавать отдельный суббренд для выхода на рынок России.

«Европейские и американские компании прекратили поставки решений в РФ для исключения рисков, а крупные китайские производители Hikvision и Dahua заняли освободившиеся рыночные ниши»,— говорит директор по работе с партнерами «РекФэйсис» (делают ПО для распознавания лиц) Ирина Остроухова. По ее мнению, снижение продаж в количественном выражении, но рост в денежном за прошлый год отражают текущую инфляцию и повышение цен на фоне ключевой ставки ЦБ и курса валют. При этом, продолжает она, российские компании по производству камер уже имеют локализацию в части ПО, корпусов и частично схемотехники, однако в части сложной оптики и чипов отечественные организации пока зависят от зарубежных поставщиков.

Согласно прогнозу МТС и Onside, к концу 2025 года российский рынок камер видеонаблюдения достигнет оборота в 47,6 млрд руб. Однако в первой половине года на рынке ожидается заморозка многих проектов как минимум до лета на фоне высокой ключевой ставки, считают они. «Ближе к концу года возможна реализация проектов "отложенного спроса"»,— уточняют они. По их прогнозу, в коммерческом секторе драйвером спроса остается установка решений в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, что обусловлено требованиями компаний и ростом рынка eCommerce.

Основной спрос на камеры видеонаблюдения приходится на государственных заказчиков, которые развивают «умные города» и другие схожие программы, считает Денис Кусков. По его оценке, до конца 2025 года продажи камер видеонаблюдения вырастут на 7–8% в связи с госпрограммой по оснащению оборудованием федеральных трасс. «Но несмотря на то, что по темпам роста установок камер Россия занимает второе место после Южной Кореи, около 15% всех установленных устройств в РФ приходится на замену или апгрейд старого оборудования на новое»,— отмечает он.

Тимофей Корнев