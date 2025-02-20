«Мечел» в тренде на убытки

Один из крупнейших угольщиков на российском рынке — «Мечел» (MOEX: MTLR) — показал по итогам 2024 года консолидированный убыток, как и до половины угольщиков в целом, подсчитали эксперты. Совокупная прибыль отрасли на фоне ее затяжного кризиса снизилась почти в три раза. Тем не менее аналитики считают, что некоторый запас прочности у компаний еще есть, особенно у входящих в горно-металлургические холдинги. Кроме того, растут цены на энергоугли на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Один из крупнейших участников российского угольного рынка — «Мечел» — отчитался 20 февраля о снижении финансовых показателей по итогам 2024 года (.pdf). При росте добычи угля на 5%, до 10,9 млн тонн, консолидированная выручка компании по МСФО снизилась на 5%, до 387,5 млрд руб., EBITDA — на 35%, до 55,9 млрд руб., а чистый убыток составил 37,1 млрд руб. против прибыли в размере 22,3 млрд руб. годом ранее. На фоне высокой ключевой ставки (21% на текущий момент) финансовые расходы группы выросли на 44%, до 45,6 млрд руб., чистый долг на конец года увеличился на 4% и составил 259,4 млрд руб., а соотношение долг / EBITDA с 2,9 выросло до 4,6.

Формирование убытка главным образом обусловлено ростом себестоимости продаж и финансовых расходов на фоне высокой ключевой ставки, признанием убытка от выбытия и утраты контроля над зарубежными активами группы, формированием резервов по сомнительным дебиторам и отрицательными курсовыми разницами, поясняют аналитики «БКС Мир инвестиций».

Снижение показателей гендиректор «Мечела» Олег Коржов связывает с очередным витком санкционного давления, вынудившего компанию «адаптировать сбытовую политику под новые рыночные реалии и оптимизировать логистические цепочки».

«Начиная со второго квартала прошлого года мы перенаправили продажи угля с экспорта на внутренний рынок,— цитирует его пресс-служба.— В результате продажи энергетического угля выросли на внутреннем рынке на 28% относительно предыдущего года за счет роста продаж энергетическим компаниям и предприятиям ЖКХ ДФО».

В этом году цены на энергетический уголь на внутреннем рынке показывают рост: по данным NEFT Research от 14 февраля, в зависимости от региона отправки и региона ТЭС-потребителя они находились на уровне 2,66–4,34 тыс. руб. за тонну (5100 ккал/кг). В годовом выражении в зависимости от региона отгрузки и поставки цены выросли на 1,7–18,8%, показывает NEFT Research.

68,7 миллиарда рублей составил сальдированный убыток российских угольных компаний за 11 месяцев 2024 года — против прибыли в 413,3 млрд руб. в январе—ноябре 2023 года

В целом же затяжной кризис в угольной отрасли продолжается, и разворота мировой конъюнктуры в сторону роста цен пока не ожидается, сходятся во мнении эксперты (см. “Ъ” от 31 января). К середине февраля стоимость российского энергоугля в западных и южных портах составила $69,6 и $76 за тонну соответственно, показав снижение с начала года на 9,8% и 8,7%, указано в исследовании NEFT Research. На восточном, более премиальном направлении тенденция та же: с начала года уголь FOB Восточный подешевел на 3,5%, до $76,1 за тонну.

На этом фоне по итогам 2024 года примерно половина угольных компаний закрыла год с убытком, что связано в основном с удорожанием логистики, снижением объемов продаж, экспорта и экспортных цен, говорит директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец. В 2024 году прибыль отрасли до налогообложения партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов оценивает примерно в 95–100 млрд руб. по сравнению с 360–370 млрд руб. в 2023 году.

Ростом убытков угольных компаний обеспокоено и правительство, начавшее разработку специального механизма банкротств угольных компаний с целью сохранения социальной стабильности (см. “Ъ” от 20 января). Впрочем, запас прочности у российских угольщиков еще есть, уверена госпожа Коломиец. «Риски материального снижения кредитоспособности компаний отрасли могут возникнуть при значительном снижении цен до уровней около $50–60 за тонну,— полагает она.— Наиболее уязвимыми являются компании, оперирующие разрезами вне рамок горно-металлургических холдингов».

Полина Трифонова