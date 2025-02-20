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Коммерсантъ FM
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Путин передал пожелания россиянину, который больше года был в плену «Хамаса»

Путин провел встречу с главным раввином РФ и главой Федерации еврейских общин

Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой. В первую очередь он попросил их передать наилучшие пожелания Александру Труфанову, который находился в плену «Хамаса» с октября 2023 года и был освобожден в феврале 2025-го.

Освобожденный из плена «Хамаса» россиянин Александр Труфанов

Освобожденный из плена «Хамаса» россиянин Александр Труфанов

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Освобожденный из плена «Хамаса» россиянин Александр Труфанов

Фото: Ramadan Abed / Reuters

«Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию... и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства "Хамаса". Знаю, что испытания были непростыми, но и он, и вся семья прошли этот период. Слава богу, что он дома, в кругу своих близких»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Господин Лазар поблагодарил президента за то, что тот «лично заботился и думал» об освобожденном россиянине. Кроме того, он выразил благодарность за то, что делает Владимир Путин в отношении еврейских общин. «К сожалению, в первые годы после перестройки все для еврейской общины здесь было непросто. Мы чувствовали антисемитизм, был хаос, была нищета... Сегодня, слава богу, еврейская община в России развивается невероятно, строится много чего, новые программы для молодежи»,— сказал господин Лазар.

Господин Лазар отметил, что Европа отказалась от «вечных ценностей», поэтому в ней развиваются антисемитизм, деградация и либерализм. Владимир Путин в ответ пообещал продолжить совместную работу над сплочением вокруг духовности.

Фотогалерея

Освобождение Александра Труфанова из плена «Хамаса»

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Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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