Путин передал пожелания россиянину, который больше года был в плену «Хамаса»

Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой. В первую очередь он попросил их передать наилучшие пожелания Александру Труфанову, который находился в плену «Хамаса» с октября 2023 года и был освобожден в феврале 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Освобожденный из плена «Хамаса» россиянин Александр Труфанов

Фото: Ramadan Abed / Reuters Освобожденный из плена «Хамаса» россиянин Александр Труфанов

Фото: Ramadan Abed / Reuters

«Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию... и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства "Хамаса". Знаю, что испытания были непростыми, но и он, и вся семья прошли этот период. Слава богу, что он дома, в кругу своих близких»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Господин Лазар поблагодарил президента за то, что тот «лично заботился и думал» об освобожденном россиянине. Кроме того, он выразил благодарность за то, что делает Владимир Путин в отношении еврейских общин. «К сожалению, в первые годы после перестройки все для еврейской общины здесь было непросто. Мы чувствовали антисемитизм, был хаос, была нищета... Сегодня, слава богу, еврейская община в России развивается невероятно, строится много чего, новые программы для молодежи»,— сказал господин Лазар.

Господин Лазар отметил, что Европа отказалась от «вечных ценностей», поэтому в ней развиваются антисемитизм, деградация и либерализм. Владимир Путин в ответ пообещал продолжить совместную работу над сплочением вокруг духовности.