Медведев из-за болезни снялся с четвертьфинала теннисного турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев не смог доиграть матч против канадца Феликса Оже-Альяссима из-за плохого самочувствия, сообщила Федерация тенниса России. Он покинул теннисный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 500 в Дохе на этапе четвертьфинала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters Даниил Медведев

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Медведев отказался от игры после первого сета, который завершился победой канадца со счетом 6:3. Матч начался в 17:40 мск. В полуфинале турнира с Оже-Альяссимом сыграет другой россиянин, Андрей Рублев. Сегодня он победил австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8).

Ранее в первом круге турнира Даниил Медведев одолел 21-ю ракетку мира Карена Хачанова, из-за чего у спортсмена появился шанс подняться в рейтинге. Такой же успешный результат показал в первом круге Андрей Рублев, справившись с Александром Бубликом из Казахстана.

Турнир АТР в Дохе проводится с 1993 года. В 2025 году он впервые получил категорию 500, сравнявшись по статусу с другим февральским ближневосточным мужским соревнованием в Дубае.

Подробнее о нынешнем сезоне Медведева — в материале «Ъ» «Даниил Медведев обрел надежду в Катаре».