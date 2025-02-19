Даниил Медведев обрел надежду в Катаре

В первом круге Qatar ExxonMobil Open, стартовавшего в Дохе турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $3 млн, сильнейший российский теннисист Даниил Медведев в трех партиях одолел прошлогоднего победителя этого состязания Карена Хачанова, ставшего для него пока самым высокорейтинговым соперником в нынешнем сезоне. Этот результат подарил Медведеву очередную надежду на выход из кризиса, наметившегося у него в последние недели. Успешно преодолел первый круг в Дохе и россиянин Андрей Рублев, справившийся с Александром Бубликом из Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыграв Карена Хачанова на старте турнира в Дохе, Даниил Медведев (на фото) впервые в этом году справился с соперником из топ-30 мирового рейтинга

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters Обыграв Карена Хачанова на старте турнира в Дохе, Даниил Медведев (на фото) впервые в этом году справился с соперником из топ-30 мирового рейтинга

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Турнир АТР в Дохе, который проводится с 1993 года, впервые получил категорию 500, сравнявшись по статусу с другим февральским ближневосточным мужским состязанием в Дубае. Пойдя на повышение, катарцы сразу же получили принципиально иной средний уровень участников. Первую пятерку «посева» на Qatar ExxonMobil Open составили исключительно представители топ-10 — испанец Карлос Алькарас, оправившийся от полученной в Австралии травмы серб Новак Джокович, австралиец Алекс де Минаур, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. А, например, 21-я ракетка мира Карен Хачанов, победивший в Дохе в прошлом сезоне, в список «сеяных» не вошел и попал в первом же круге на Медведева, который, в свою очередь, брал там титул два года назад.

Для обоих россиян эта встреча была крайне важной. Выиграв с начала января лишь шесть матчей на двоих, Медведев и Хачанов вынуждены сейчас набирать рейтинговые очки, которых они недосчитались на старте сезона, и возвращать уверенность в своих силах. Показательно, что на прошлой неделе и тот и другой, выступая на турнире в Марселе, уступили одному и тому же сопернику — 96-й ракетке мира сербу Хамаду Меджедовичу, взяв у него всего по пять геймов. Хачанов выбыл там после первого же матча, а Медведев — в полуфинале, но было ясно, что он тоже рассчитывал на иной результат.

В первой партии предпочтительнее выглядел Хачанов. В пятом гейме он не реализовал шесть брейк-пойнтов, но по итогам седьмого Медведев все же потерял свою подачу. Вернувшись на корт после паузы между сетами, Медведев немного успокоился, заиграл более ровно, и Хачанову стало сложнее использовать силу своих ударов с задней линии.

Решили судьбу второго сета миллиметры. В двенадцатом гейме Медведев заработал единственный за всю партию брейк-пойнт, и Хачанов, имея преимущество в розыгрыше, ударом справа в выгодной ситуации отправил мяч в небольшой аут. Пожалуй, этот эпизод стал ключевым. В всяком случае, в третьей партии доминировал уже Медведев. Потеряв подачу в четвертом гейме, Хачанов не имел реальных шансов отыграться и в конце концов уступил за два с половиной часа — 6:4, 5:7, 3:6, позволив своему другу-сопернику увеличить свое преимущество в серии личных встреч до 6:2.

Таким образом, у Хачанова сформировалась уже вторая за последние полгода серия из трех поражений подряд. Правда, прошлой осенью вскоре после подобного спада ему удалось выйти на пик формы, вернуться в двадцатку, и есть вероятность, что подобное произойдет и сейчас, но пока он опустится на несколько позиций — в середину третьего десятка.

Перед Медведевым же забрезжила надежда на выход из кризиса, который уже сейчас можно считать для него самым серьезным за последние годы. Пусть и с трудом, но он все же набирает рейтинговые баллы, позволяющие ему пока что сохранять место в топ-10. Следующим соперником россиянина в Дохе будет 58-я ракетка мира бельгиец Зизу Бергс. А вторая ракетка России Андрей Рублев, всего за 70 минут переигравший Александра Бублика из Казахстана — 6:3, 6:4, сыграет в 1/8 финала с португальцем Нуну Боржишем, занимающим 39-е место в рейтинге АТР.

Евгений Федяков