Минкультуры создает проект для заинтересованных в творчестве участников СВО

Замминистра культуры Сергей Першин сообщил, что ведомство разрабатывает программу для участников боевых действий, которые после завершения службы захотят «связать свою жизнь» со сферой культуры. Что именно будет представлять собой программа, господин Першин не сообщил. По его словам, она поможет военным понять, как реализоваться в культурной сфере.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Першин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Чтобы каждый боец, который захочет связать свою жизнь с нашей отраслью, понимал, как это сделать и обратиться в одно окно, находить для себя интересное направление: литература, кино, театр, просветительская деятельность»,— сказал замминистра на пресс-конференции, посвященной премьере спектакля «Позывной Тишина» Театра Олега Табакова (цитата по «РИА Новости»).

Господин Першин заявил, что боевые действия на Украине стали точкой «перезапуска» культуры и создали новые ориентиры. «Нам бы очень хотелось, чтобы эпоха мужества сменилась эпохой созидания. Мы обязаны не просто встретить их, но и создать условия, благодаря которым они смогут найти себя, в том числе в сфере культуры»,— сказал он.

В августе 2024 года министр культуры Ольга Любимова сообщала, что с 2023 года деятели культуры и искусства приняли участие в 1,5 тыс. мероприятий по поддержке участников СВО. В частности, ведомство организовало работу агитбригад, выступающих в зоне боевых действий и госпиталях (например, ансамбль имени Людмилы Зыкиной и ансамбль танца «Вайнах»). В ноябре прошлого года госпожа Любимова заявляла о необходимости снимать кино, сохраняющее «историческую правду о сегодняшних событиях».

Полина Мотызлевская