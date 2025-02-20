Сочинские автомобилисты подготовили машины к зиме менее чем за 15 тысяч рублей

Владельцы автомобилей в Сочи потратили на подготовку к зимнему сезону не более 15 тыс. руб. По данным исследования группы «Ренессанс Страхование» (имеется в распоряжении Ъ-Сочи), 41% автовладельцев уложились в сумму до 5 тыс. руб., а 29% — в диапазон от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По результатам опроса автовладельцев, 80% водителей считают, что холодная погода может повлиять на работу их машин. Наибольшую обеспокоенность вызывает возможная разрядка аккумулятора (33%), примерзание тормозных колодок (27%) и трудности с запуском двигателя (25%).

Больше всего к зиме готовились владельцы китайских автомобилей — 76% из них приняли дополнительные меры. Это может быть связано с небольшим опытом эксплуатации таких машин в холодное время года. Однако только 16% владельцев «китайцев» считают, что их автомобили плохо адаптированы к российским морозам, тогда как среди владельцев других иномарок так думают 59%.

Свыше четверти владельцев китайских автомобилей считают, что их машины могут сломаться при температуре -15 градусов. Среди владельцев других иномарок только 5% опасаются поломок при такой низкой температуре воздуха. 18% владельцев китайских автомобилей считают, что критической отметкой на термометре является -25 градусов. Только 13% обладателей других иномарок считают так же.

Наиболее популярными мерами по подготовке к зиме стали подзарядка аккумулятора, установка дополнительной теплоизоляции и применение силиконовой смазки для уплотнителей дверей.

Мария Удовик