Хуснуллин: автоперевозки России с Китаем за год выросли на 70%

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что за 2024 год доля автомобильных перевозок России с Китаем выросла на 70%. Во время заседания рабочей группы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» он подчеркнул важность развития транспортного коридора Европа--Западный Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы видим рост автомобильных перевозок. Последние данные у меня есть оперативные, что у нас доля перевозок автомобильного транспорта с Китаем увеличилась за 2024 год на 70%»,— сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что автомагистраль Европа--Западный Китай на текущий момент была введена до Казани. По словам господина Хуснуллина, в нынешнем году ее планируется расширить до Екатеринбурга, а в дальнейшем — до Тюмени, Омска и Владивостока.

«Мы продолжаем маршрут от Канаша (город в в Чувашии.— "Ъ") в сторону Ульяновска, Самары, Оренбурга с выходом на Казахстан. У нас предусмотрено в шестилетнем плане расширение этой трассы»,— добавил он.

На прошлой неделе правительство сообщило, что граждане, которые занимаются автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год вне зависимости от места их жительства. Продолжительность каждого пребывания в КНР не должна быть дольше 30 дней.