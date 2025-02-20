Суд взыскал с экс-директора Ростовского портового элеватора 258 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с бывшего руководителя должника ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» Рубена Айвазяна 258,5 млн руб. Сведения об этом опубликованы в картотеке суда.

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«Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты принятия определения, через суд, вынесший определение»,— говорится в определении суда.

Рубен Айвазян занимал должность генерального директора предприятия с 2016 по 2021 год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО Ростовский портовый элеватор «КОВШ» зарегистрировано в 2015 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — деятельность по складированию и хранению. Головная компания общества — ООО «Южный зерновой терминал» (г. Ростов-на-Дону). Убыток компании за 2024 год составил 11,5 млн руб.

Предприятие суд признал банкротом в апреле 2021 года по заявлению предпринимателя Тиграна Григоряна. Требования бизнесмена к компании составили 574,8 тыс. руб., а также более 37 тыс. руб. за пользование чужими денежными средствами.

Тат Гаспарян