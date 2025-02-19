Прокуратура Крыма поддержала обвинение в деле о госизмене в отношении пенсионера

Прокуратура республики Крым поддержала государственное обвинение в отношении 73-летнего жителя Запорожской области. Его осудили по делу о госизмене, передает пресс-служба надзорного органа Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что фигурант с октября 2023 года по май 2024 года 16 раз перевел денежные средства на расчетные счета иностранного банка, используемого спецслужбами Украины. Суммарно пенсионер через мобильное приложение перевел 15,5 тыс. гривен (более 37 тыс. руб.).

В прокуратуре заявили, что указанные средства использовались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований. Обвиняемого приговорили к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.

Вячеслав Рыжков