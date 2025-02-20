Макрон и Стармер прибудут в США на следующей неделе для обсуждения Украины

Белый дом ожидает прибытия в Вашингтон на следующей неделе президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил советник по небезопасности США Майк Уолц. По его словам, планируется обсуждение конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер (слева) и Эмманюэль Макрон

Фото: Abdul Saboor / Reuters Кир Стармер (слева) и Эмманюэль Макрон

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Господин Уолц пояснил, что США пытаются взаимодействовать с наибольшим количеством сторон, участвующих в конфликте. «Вы не можете усадить стороны за стол переговоров, пока не начнете вести диалог с ними»,— сказал он в интервью Foxnews.

Господин Уолц заявил, что в ходе конференции в Мюнхене семь американских чиновников вели переговоры с «европейскими союзниками» США об урегулировании украинского конфликта. Кроме того, спецпосланник президента США Кит Келлог ведет переговоры в Киеве. «Следующим этапом будет формирование технических групп для более детального обсуждения»,— заключил господин Уолц.

Вчера в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями России и США. Майк Уолц назвал переговоры «первой удачной встречей» двух государств.

Подробности — в материале «Ъ» «Украина за скобками».