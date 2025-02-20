«Эго угрюмого и обиженного старика»

Дональд Трамп продолжает делать громкие заявления по Украине, а масс-медиа мира — от Нью-Йорка до Пекина — продолжают их изучать. И если для кого-то это еще один повод обвинить президента Трампа в некомпетентности или эгоизме, то другие видят в этом его отчаянное стремление подружиться с Москвой и вместе выступить против Пекина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на борту президентского самолета (20 февраля 2025 года)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на борту президентского самолета (20 февраля 2025 года)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Нападки Трампа на Зеленского сигнализируют о новом мировом порядке, который начинает обретать формы

Отчуждая союзников и восхваляя противников, Трамп, похоже, хочет отказаться от многолетних традиций американской внешней политики. Президент Трамп самым драматическим образом изменил направление внешней политики США всего за четыре недели. Таким образом он сделал США менее надежным союзником и отошел от глобальных обязательств, что коренным образом меняет отношения Америки с миром.

Трамп переписывает историю войны на Украине, обвинив не Путина, а Зеленского

Трамп переписывает историю… В его версии Украина является не жертвой, а злодеем. А господин Зеленский не современный Уинстон Черчилль, а «диктатор без выборов», который каким-то образом сам начал войну и обманом заставил Америку помогать себе.

Ревизионизм господина Трампа закладывает основу для внезапного разворота внешней политики… Президент хочет с Россией переговоров, которые, как опасается Украина, могут дорого ей обойтись. Но делая злодеем Зеленского и перекладывая вину… на Киев, господин Трамп закладывает основу для политики, которая будет означать отсутствие поддержки любого союзника (США.— «Ъ») в случае нападения на него.

Обхаживание Киевом Белого дома терпит крах после того, как Зеленский говорит правду о Трампе

Все усилия, которые Киев приложил для того, чтобы завоевать Белый дом, сочетая лесть с подкупом и долей минеральных богатств Украины, рухнули за считанные минуты, когда Владимир Зеленский нарушил основополагающее правило новой глобальной реальности: он рассказал правду о Дональде Трампе… Все… прекрасно знают, что Трамп попал в дезинформационный пузырь, но Зеленский заявил об этом вслух на пресс-конференции в среду.

В этом новом мире, где внешняя политика самой могущественной страны на Земле была быстро перестроена под хрупкое эго угрюмого и обиженного старика, несколько слов упрека по силе сравнимы с запуском ракет по восточному побережью Америки.

Продуманная провокация

Друг становится врагом, союзники становятся ярыми противниками. Любой, кто называет Владимира Зеленского диктатором, обвиняет в российском вторжении… и с самого начала исключает членство Украины в НАТО, не хочет мира, он хочет капитуляции… Во время предвыборной кампании самопровозглашенный переговорщик неоднократно обещал как можно быстрее прекратить войну в Украине — любой ценой. В данном случае, возможно, частью территории суверенного государства.

Трамп не случайно говорит языком Путина

Президент США движется легкими шагами к новому взаимопониманию с Россией Владимира Путина, которую он видит в качестве потенциального партнера в реализации своей навязчивой идеи соперничества с Китаем… Война на Украине в настоящее время является лишь препятствием на пути Трампа к этой цели. Трамп намерен устранить это препятствие как можно скорее, желательно немедленно… Именно в этом ключе нужно объяснять речь Трампа, в которой он, не переводя дыхание, обвинил Украину и в развязывании войны.

Трамп и Зеленский обмениваются обвинениями после переговоров США и России в Саудовской Аравии

Переговоры на высоком уровне между Москвой и Вашингтоном, а также последовавшие за этим комментарии Трампа показывают нам, что для США важнейшей целью на нынешнем этапе остается быстрое восстановление отношений с Россией… Окончание кризиса (на Украине.— «Ъ») не более чем способ США продемонстрировать России добрую волю… Нормализация отношений с Москвой позволит им перенести внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Подготовили: Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик, Николай Зубов