Хуснуллин сообщил о подготовке к восстановлению приграничья Курской области

Правительство утвердит программу восстановления приграничных районов Курской области, когда будут подсчитаны масштабы разрушений, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пресс-подходе по итогам комиссии Госсовета. Вице-премьер также сообщил, что на следующей неделе он проведет совещание по разработке программы восстановления региона после боевых действий. Кто примет участие в совещании — он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы готовим программу восстановления. Но для того, чтобы ее подготовить, надо понимать масштаб бедствия. Поэтому эта работа ведется, обследуется, считается — где оперативная обстановка позволяет»,— сказал господин Хуснуллин.

Он выразил уверенность, что решения по восстановлению региона будут приниматься «оперативно», так как у властей уже есть опыт восстановления новых территорий. «На следующей неделе я планирую по этому вопросу провести совещание вместе с регионом, где уже конкретно наметить, что, когда мы будем делать»,— заключил вице-премьер.

14 февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о формировании основных параметров программы восстановления. Тогда он говорил о необходимости сформировать мастер-планы разрушенных сел и определить, какие предприятия и объекты инфраструктуры нужно восстановить в первую очередь.

Полина Мотызлевская