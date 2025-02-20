СКР опроверг расследование гибели Михаила Лермонтова

Следственный комитет России (СКР) опроверг ТАСС информацию о расследовании гибели писателя Михаила Лермонтова. В конце января обращение с просьбой провести такое расследование в СКР направлял депутат Госдумы Николай Бурляев. Сегодня, 20 января, господин Бурляев заявил «РИА Новости», что ведомство дало «отклик» на его просьбу и «начало работу» по ней.

«Информация, распространенная одним из агентств, о расследовании убийства Лермонтова, не соответствует действительности»,— заявили в СКР.

Михаил Лермонтов был убит отставным майором Николаем Мартыновым на дуэли 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года у подножия горы Машук. Поэт был похоронен в том же месяце на старом пятигорском кладбище. Депутат Бурляев заявлял, что на протяжении десятилетий лермонтоведы и специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины поднимали вопросы о недобросовестности первоначального следствия, проведенного после убийства писателя в 1841 году.

Полина Мотызлевская